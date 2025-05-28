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Аморим — о поражении в матче со сборной звёзд АСЕАН: по крайней мере, обошлось без травм

Аморим — о поражении в матче со сборной звёзд АСЕАН: по крайней мере, обошлось без травм
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился впечатлениями от поражения своей команды в товарищеском матче со сборной всех звёзд АСЕАН (0:1).

«Да, это огорчает, даже учитывая то, что игра контрольная. По крайней мере, обошлось без травм. Непростое поле, но всё равно в подобных матчах необходимо побеждать. Это должно быть внутри тебя, независимо от степени важности игры. Самое главное – уехать без повреждений, но состояние поля – не оправдание, поскольку мы должны были сыграть лучше.

Позитивные моменты в матче? Мне понравилась игра молодых парней. Они приложили усилия, для меня этого достаточно. Они хотят играть чаще, но надо было дать время всем. Они здорово справились», — сказал Аморим в интервью для клубного телевидения.

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