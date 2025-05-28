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«Сочи» — «Пари НН»: стартовые составы команд на переходный матч РПЛ

«Сочи» — «Пари НН»: стартовые составы команд на переходный матч РПЛ
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Сегодня, 28 мая, состоится первый переходный матч за право на участие в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Перерыв
1 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Пасевич – 14'     1:1 Трошечкин – 45+4'    

Стартовые составы команд:

«ФК Сочи»: Дёгтев, Макарчук, Заика, Аберден, Литвинов, Кожемякин, Сааведра, Пасевич, Магаль, Писарский, Крамарич.

«ФК Пари Нижний Новгород»: Медведев, Эктов, Александров, Гоцук, Карич, Магкеев, Каккоев, Трошечкин, Калинский, Босельи, Грулёв.

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