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Владимир Леонченко сравнил бюджет «Локомотива» с другими клубами РПЛ

Владимир Леонченко сравнил бюджет «Локомотива» с другими клубами РПЛ
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко сравнил бюджет железнодорожников с другими клубами Российской Премьер-Лиги и заявил, что сейчас «Локомотив» по уровню ближе всего к ЦСКА.

«Вот как раз на том месте, где мы закончили сезон – шестое. Если четыре-пять лет назад мы были примерно в тройке, на одном уровне со «Спартаком», то сейчас из наших конкурентов мы ближе к ЦСКА. И то у них на данный момент возможности побольше», — передают слова Леонченко корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.

Напомним, «Локомотив» завершил сезон Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. ЦСКА по итогам прошедшего сезона финишировал на третьей строчке.

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