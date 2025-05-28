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Экс-тренер «Урала» Матвеев: в матче с «Ахматом» судейство встало на первый план

Экс-тренер «Урала» Матвеев: в матче с «Ахматом» судейство встало на первый план
Юрий Матвеев
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Бывший главный тренер «Урала» Юрий Матвеев высказался о матче екатеринбургской команды с грозненским «Ахматом» в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу оранжево-чёрных.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 21'     1:1 Секулич – 50'     2:1 Секулич – 59'    

— Хорошая, боевая игра. Видно, что кубковая, от ножа — все хотели победить. И «Урал», и «Ахмат» выглядели хорошо. К сожалению, судейский вопрос встал на первое место — в первом тайме минут 10 уделили просмотру VAR. Не хотелось бы, чтобы так было.

— «Урал» стал на шаг ближе к Премьер-Лиге?
— Нет-нет! Ни в коем случае нельзя так говорить. Нужно держать полную концентрацию, потому что всё решится только во второй игре, — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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