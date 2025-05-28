Экс-тренер «Урала» Матвеев: в матче с «Ахматом» судейство встало на первый план

Бывший главный тренер «Урала» Юрий Матвеев высказался о матче екатеринбургской команды с грозненским «Ахматом» в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу оранжево-чёрных.
— Хорошая, боевая игра. Видно, что кубковая, от ножа — все хотели победить. И «Урал», и «Ахмат» выглядели хорошо. К сожалению, судейский вопрос встал на первое место — в первом тайме минут 10 уделили просмотру VAR. Не хотелось бы, чтобы так было.
— «Урал» стал на шаг ближе к Премьер-Лиге?
— Нет-нет! Ни в коем случае нельзя так говорить. Нужно держать полную концентрацию, потому что всё решится только во второй игре, — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 28 мая 2025
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