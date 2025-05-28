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«Это меня очень огорчило». Ракитич отреагировал на уход Модрича из «Реала»

«Это меня очень огорчило». Ракитич отреагировал на уход Модрича из «Реала»
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Экс-игрок «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал уход из мадридского «Реала» полузащитника Луки Модрича.

«Это меня очень огорчило, потому что мы все хотим продолжать наслаждаться Лукой в ​​«Реале». Представить Мадрид без него довольно сложно. Да, в клубе были великие игроки, такие как Криштиану Роналду и Серхио Рамос, но Лука был другим. Он пользовался всеобщей симпатией.

В марте, когда он был здесь, в Сплите, со сборной, я говорил с ним и видел, что он многого добился. Модричу нужен «Реал», и наоборот. Видеть Луку таким, говорящим, что всё кончено… Мы впервые видим «босса» на трибунах со слезами на глазах. Это немного огорчает меня.

Единственное, что я сказал ему по телефону в эти дни, это то, что я надеюсь, что он продолжит получать удовольствие и что он сможет привести нашу сборную [Хорватии] на чемпионат мира. Это решение меня действительно удивило. Но для меня как для друга самое главное, чтобы он был счастлив», — приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.

39-летний Модрич провёл последний матч в составе «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» в игре 38-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (2:0). Ранее мадридский клуб заявил, что Модрич в составе команды примет участие в предстоящем клубном чемпионате мира.

Модрич выступал за «Реал» с 2012 года. За это время полузащитник выиграл с командой 28 трофеев, включая шесть Кубков Лиги чемпионов. В 590 матчах за команду Лука забил 43 гола и отдал 95 результативных передач.

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