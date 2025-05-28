Тренер «Ахмата» Ташуев подал в отставку после поражения от «Урала»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подал в отставку после поражения от екатеринбургского «Урала» (1:2) в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

«После поражения в первом переходном матче с «Уралом» главный тренер грозненцев Сергей Ташуев подал в отставку. Готовить команду ко второму матчу будет тренерский штаб во главе с Фёдором Щербаченко», — говорится в заявлении «Ахмата».

Сергей Ташуев возглавлял грозненский «Ахмат» с сентября 2024 года. По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Ахмат» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице и оказался в зоне стыковых матчей за право выступать в высшем дивизионе страны.