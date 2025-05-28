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Сергей Ташуев — об уходе из «Ахмата»: надеюсь, моя отставка поможет им

Сергей Ташуев — об уходе из «Ахмата»: надеюсь, моя отставка поможет им
Сергей Ташуев
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал свой уход из команды после поражения от екатеринбургского «Урала» (1:2) в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. Ответная игра состоится 31 мая в Грозном.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 21'     1:1 Секулич – 50'     2:1 Секулич – 59'    

«Два разных тайма. Первый начали играть правильно, оказывали давление. Играли по стратегии двух матчей, но после перерыва потеряли концентрацию, стали допускать ошибки. Выход на второй тайм надломил нас. Сказывается нехватка Гандри, во второй части чемпионата потеряли ключевых игроков — Гандри и Уткина.

Впереди второй матч. Я взял команду на 16‑м месте, сумел поднять её, качественно провели весну, но результат такой. Понимаю, что в сегодняшнем матче вина моя есть. Надо отвечать за результат. Надеюсь, мой уход поможет им. Ответный матч без меня, принял решение уйти в раздевалке», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

Сергей Ташуев возглавлял грозненский «Ахмат» с сентября 2024 года. По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Ахмат» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице и оказался в зоне стыковых матчей за право выступать в высшем дивизионе страны.

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