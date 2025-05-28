«Сочи» — «Пари Нижний Новгород»: хозяева остались в меньшинстве на 38-й минуте

В эти минуты идёт первый стыковой матч за право на участие в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором играют «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).
На 38-й минуте матча у сочинцев красную карточку за грубый подкат получил Владимир Писарский. Ранее, на 14-й минуте Роман Пасевич забил гол за команду из Сочи.
По итогам регулярного сезона «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги, заработав 57 очков. «Пари Нижний Новгород» расположился на 13-й строчке РПЛ с 27 очками.
«Южане» принимают участие в стыковых матчах вместо новороссийского «Черноморца», который не получил лицензию для участия в высшем дивизионе российского первенства.
- 28 мая 2025
-
20:22
-
20:20
-
20:18
-
20:11
-
19:55
-
19:53
-
19:52
-
19:47
-
19:42
-
19:40
-
19:40
-
19:38
-
19:25
-
19:16
-
19:15
-
19:15
-
19:04
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:45
-
18:45
-
18:30
-
18:27
-
18:25
-
18:25
-
18:23
-
18:22
-
18:18
-
18:15
-
18:14
-
18:08
-
18:00
-
17:59