«Сочи» — «Пари Нижний Новгород»: хозяева остались в меньшинстве на 38-й минуте

В эти минуты идёт первый стыковой матч за право на участие в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором играют «Сочи» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

На 38-й минуте матча у сочинцев красную карточку за грубый подкат получил Владимир Писарский. Ранее, на 14-й минуте Роман Пасевич забил гол за команду из Сочи.

По итогам регулярного сезона «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги, заработав 57 очков. «Пари Нижний Новгород» расположился на 13-й строчке РПЛ с 27 очками.

«Южане» принимают участие в стыковых матчах вместо новороссийского «Черноморца», который не получил лицензию для участия в высшем дивизионе российского первенства.