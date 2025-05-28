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Юрий Сёмин: «Химки» всегда были проблемной командой

Юрий Сёмин: «Химки» всегда были проблемной командой
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Российский тренер Юрий Сёмин высказался о ситуации вокруг «Химок». Ранее сообщалось, что подмосковный клуб обанкротился и прекратит своё существование.

«Химки» всегда были проблемной командой. Деньги то платят, то не платят, болельщиков совсем мало. Слишком много факторов, которые повлияли на это решение. Что касается футболистов, то состав у «Химок» был неплохой. Сыграли достойно, не вылетели по спортивному принципу. Ситуация сложная, все они имели контракты, какие-то планы на следующий сезон. Но, думаю, лидеры точно найдут себе новые команды, тем более за них не придётся платить компенсацию», — приводит слова Сёмина «ВсеПроСпорт».

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» финишировали на 12-й строчке в турнирной таблице и по спортивному принципу сохранили прописку в высшем дивизионы страны.

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