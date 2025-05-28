Омари Тетрадзе: никто не ожидал чемпионства «Краснодара»

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе поздравил «Краснодар» с победой в РПЛ.

«Хотел бы поздравить «Краснодар» с первым чемпионским титулом. А в особенности хотел бы поздравить владельца клуба Галицкого — он очень многое сделал для краснодарского футбола: создал команду и построил стадион. Клуб долго шёл правильным путём, и наконец-то это свершилось.

Если честно, никто не ожидал чемпионства «Краснодара». Многие считали, что клуб будет бороться, но чтобы выиграть золотые медали! В этом заслуга тренерского штаба и Галицкого, ведь команда была на протяжении всего сезона сплочённой, организованной и дисциплинированной. Это дало свои плоды», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.