Генеральный директор «МЮ»: меня радуют мысли о том, что нас ждёт в будущем

Генеральный директор английского «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада ответил на вопрос о работе по укреплению состава команды.

«Нам до сих пор не по себе из-за поражения в финале Лиги Европы, мы стремились завоевать данный титул. Но футболисты, тренеры и персонал прилагают все усилия для подготовки к новому сезону.

Работать в этом клубе – огромная честь. Прошлый сезон был трудным: процесс трансформации клуба уже стартовал – как на поле, так и за его пределами. Приходилось делать непростые шаги, но все они направлены на то, чтобы наиболее оптимальным образом подготовиться к будущему.

Уже в течение нескольких месяцев мы ведём подготовку к трансферному окну. Изучали различные сценарии и теперь точно понимаем, что нам делать. У нас есть очень чёткое понимание того, как усилить состав.

Меня радуют мысли о том, что нас ждёт в будущем. Рубен [Аморим] заставляет нас очень усердно работать, сплочённо. Уверен, мы вернёмся к успеху», — сказал Беррада в интервью для клубного телевидения.