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Черевченко: по игре «Зенита» не было уверенности, что команда станет чемпионом

Черевченко: по игре «Зенита» не было уверенности, что команда станет чемпионом
Игорь Черевченко
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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Не знаю, что произошло с «Зенитом». Тут надо находиться в клубе, чтобы понимать. Но команда неважно вошла в весеннюю часть. Некоторые игры у «Зенита» были невнятные. Со стороны же сложно рассуждать. Но по их игре не было уверенности, что станут чемпионами», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» расположился на второй строчке в турнирной таблице.

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