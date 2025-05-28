Черевченко: по игре «Зенита» не было уверенности, что команда станет чемпионом

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Игорь Черевченко высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Не знаю, что произошло с «Зенитом». Тут надо находиться в клубе, чтобы понимать. Но команда неважно вошла в весеннюю часть. Некоторые игры у «Зенита» были невнятные. Со стороны же сложно рассуждать. Но по их игре не было уверенности, что станут чемпионами», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» расположился на второй строчке в турнирной таблице.