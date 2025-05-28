Голкипер «Атлетико» Облак: пока я здесь, хочу выиграть всё. Таков мой менталитет

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал получение трофея Саморы, который вручается вратарю с наименьшим показателем пропущенных мячей за игру. Для словенского футболиста это шестой трофей в карьере, что является рекордом среди голкиперов.

«Это командная работа. Без помощи товарищей невозможно добиться хорошего результата и выиграть эту награду. Она принадлежит всем. Это прекрасно, но, как я всегда говорю, предпочитаю командные титулы индивидуальным.

Исторический рекорд лиги это, конечно, очень красиво и очень труднодостижимо. Возможно, я буду больше ценить это, когда моя футбольная карьера завершится. Но сейчас я хочу продолжать играть и побеждать, это просто ещё один аспект моей карьеры. Пока я здесь, хочу выиграть всё. Таков мой менталитет», — приводит слова Облака AS.

Напомним, в 36 матчах испанского чемпионата в сезоне-2024/2025 Облак пропустил 30 мячей. Всего же в этом сезоне словенец провёл 46 игр, где пропустил 44 мяча.