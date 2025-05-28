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«Пари НН» вырвал победу у «Сочи» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ

«Пари НН» вырвал победу у «Сочи» в первом стыковом матче за право играть в РПЛ
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«Сочи» проиграл клубу «Пари Нижний Новгород» в первом стыковом матче за право на участие в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу нижегородцев.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Пасевич – 14'     1:1 Трошечкин – 45+4'     1:2 Александров – 88'    
Удаления: Писарский – 38' / нет

На 14-й минуте Роман Пасевич забил гол за команду из Сочи. На 38-й минуте матча у сочинцев красную карточку за грубый подкат получил Владимир Писарский. Александр Трошечкин на 45+4-й минуте сравнял счёт в матче. На 88-й минуте победным голом отметился Виктор Александров.

По итогам регулярного сезона «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Первой лиги, заработав 57 очков. «Пари Нижний Новгород» расположился на 13-й строчке РПЛ с 27 очками.

«Южане» принимают участие в стыковых матчах вместо новороссийского «Черноморца», который не получил лицензию для игры в высшем дивизионе российского первенства.

Ответная игра состоится 31 мая.

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