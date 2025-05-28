В «Урале» прокомментировали победу над «Ахматом» в первом стыковом матче

Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарий касательно победы своей команды в первом стыковом матче с «Ахматом» за право играть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги (2:1).

«Эмоции могут будут только положительными. Мы выиграли игру, в которой начало складывалось не в нашу пользу. Мы показали, что в Свердловской области и Екатеринбурге любят футбол. Народ с удовольствием приходит! Сегодня было практически 20 тысяч болельщиков! Я очень рад, что болельщик пришёл и гнал вперёд! Они нам очень помогли. Ребята не могли их подвести», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.