В «Урале» прокомментировали победу над «Ахматом» в первом стыковом матче
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Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарий касательно победы своей команды в первом стыковом матче с «Ахматом» за право играть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги (2:1).
Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 21' 1:1 Секулич – 50' 2:1 Секулич – 59'
«Эмоции могут будут только положительными. Мы выиграли игру, в которой начало складывалось не в нашу пользу. Мы показали, что в Свердловской области и Екатеринбурге любят футбол. Народ с удовольствием приходит! Сегодня было практически 20 тысяч болельщиков! Я очень рад, что болельщик пришёл и гнал вперёд! Они нам очень помогли. Ребята не могли их подвести», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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