Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Урале» прокомментировали победу над «Ахматом» в первом стыковом матче

В «Урале» прокомментировали победу над «Ахматом» в первом стыковом матче
Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарий касательно победы своей команды в первом стыковом матче с «Ахматом» за право играть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги (2:1).

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 21'     1:1 Секулич – 50'     2:1 Секулич – 59'    

«Эмоции могут будут только положительными. Мы выиграли игру, в которой начало складывалось не в нашу пользу. Мы показали, что в Свердловской области и Екатеринбурге любят футбол. Народ с удовольствием приходит! Сегодня было практически 20 тысяч болельщиков! Я очень рад, что болельщик пришёл и гнал вперёд! Они нам очень помогли. Ребята не могли их подвести», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Суперматч в стыках РПЛ! Мелкадзе забил гол-шедевр со штрафного, а «Урал» ответил камбэком
Суперматч в стыках РПЛ! Мелкадзе забил гол-шедевр со штрафного, а «Урал» ответил камбэком
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android