«Бетис» — «Челси»: стартовые составы команд на финал Лиги конференций

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Сегодня, 28 мая, состоится финал Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся испанский «Бетис» и английский «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве (Польша). В качестве главного арбитра встречи выступит Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Бетис»: Адриан, Сабали, Бартра, Натан, Родригес, Форнальс, Иско, Кардозо, Антони, Бакамбу, Абде.

«Челси»: Йоргенсен, Гюсто, Чалоба, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Фернандес, Нету, Палмер, Мадуэке, Джексон.

На стадии полуфинала зелёно-белые прошли «Фиорентину», обыграв итальянскую команду со счётом 4:3 по итогам двух матчей. На аналогичной стадии лондонский клуб победил «Юргорден» со счётом 5:1 по результатам двух встреч.