Президент «Урала» — о работе Левникова: и у судей бывают плохие игры

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов оценил судейство в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

«Я не буду говорит про судейство. Могу сказать, что мы посмотрим всё внимательно и дадим свою оценку. На эмоциях не хотелось бы говорить, но я не согласен, что у нас в некоторых играх судьи много раз подходят к VAR. Главный на поле — судья, а не ассистент видеопросмотров. Главный судья должен принимать решения. Когда Левников во втором тайме поставил пенальти, а ему ещё потом сказали: «Сходи и ещё посмотри». Это неправильно! Он же сам видел и был рядом. Зачем ему нужно было идти к VAR?

И у судей бывают плохие игры. Считаю, что Кирилл Левников — один из лучших наших судей. Он подравнялся с такими, как Сергей Карасёв, Сергей Иванов и Виталий Мешков. Кирилл сейчас действительно один из лучших наших судей. Но ошибки бывают у всех», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.