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Президент «Урала» — о работе Левникова: и у судей бывают плохие игры

Президент «Урала» — о работе Левникова: и у судей бывают плохие игры
Григорий Иванов
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов оценил судейство в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 21'     1:1 Секулич – 50'     2:1 Секулич – 59'    

«Я не буду говорит про судейство. Могу сказать, что мы посмотрим всё внимательно и дадим свою оценку. На эмоциях не хотелось бы говорить, но я не согласен, что у нас в некоторых играх судьи много раз подходят к VAR. Главный на поле — судья, а не ассистент видеопросмотров. Главный судья должен принимать решения. Когда Левников во втором тайме поставил пенальти, а ему ещё потом сказали: «Сходи и ещё посмотри». Это неправильно! Он же сам видел и был рядом. Зачем ему нужно было идти к VAR?

И у судей бывают плохие игры. Считаю, что Кирилл Левников — один из лучших наших судей. Он подравнялся с такими, как Сергей Карасёв, Сергей Иванов и Виталий Мешков. Кирилл сейчас действительно один из лучших наших судей. Но ошибки бывают у всех», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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