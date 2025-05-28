В ЦСКА отреагировали на информацию о желании подписать Осипенко

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ряд слухов, относящихся к московскому клубу.

«1. Максимом Осипенко ЦСКА не интересуется. У нас прекрасные центральные защитники.

2. Никаких юридических рисков в кейсе Вильягры мы не видим. И если внимательно изучить «новость», то там нет ничего, кроме неактуального комментария от 3 марта. (Ранее появилась информация, что футболист не играет за ЦСКА, но обустраивает быт в Москве. Согласно источнику, агенты, сотрудничавшие с игроком в Аргентине, посчитали переход хавбека в стан армейцев нелегитимным. По мнению латиноамериканских менеджеров, Вильягра не выходит на поле, чтобы ЦСКА не получил санкции за это. — Прим. «Чемпионата»).

3. Конечно, в ПФК ЦСКА не собирают у сотрудников данные о философских убеждениях и национальной принадлежности. Фейк. Хотя надо заметить, что у футболистов уточняем, держит ли спортсмен Рамадан, например. Но исключительно в медицинских целях», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.