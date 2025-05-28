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Президент «Урала» назвал неожиданной отставку тренера «Ахмата» Ташуева

Президент «Урала» назвал неожиданной отставку тренера «Ахмата» Ташуева
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об отставке главного тренера «Ахмата» Сергея Ташуева после поражения от екатеринбургского клуба (1:2) в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 1-й матч
28 мая 2025, среда. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 21'     1:1 Секулич – 50'     2:1 Секулич – 59'    

«Я не могу сказать за Ташуева. Для меня то, что он подал в отставку, было неожиданностью. Он хороший специалист, давно работает. Считаю его хорошим специалистом. Конечно, увольнение — эмоциональная составляющая. Может быть, он устал как тренер. Бороться за выживание ещё сложнее, чем за чемпионство! В прошлом году я прошёл всё это. Борьба за выживание — такие эмоции! Очень тяжело работать», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сергей Ташуев возглавлял грозненский «Ахмат» с сентября 2024 года. По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги «Ахмат» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице и оказался в зоне стыковых матчей за право выступать в высшем дивизионе страны.

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