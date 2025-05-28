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Сёмин: работа Осинькина была очень полезной и качественной для всего российского футбола

Сёмин: работа Осинькина была очень полезной и качественной для всего российского футбола
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Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал уход Игоря Осинькина с поста главного тренера самарских «Крыльев Советов».

«Решение не моё, сложно его комментировать. Могу только сказать, что Осинькин хорошо делал свою работу в Самаре. Игроки при нём становились лучше, достойно представляли такой футбольный регион. Да и в целом работа Осинькина была очень полезной и качественной для всего российского футбола», — приводит слова Сёмина «ВсеПроСпорт».

Напомним, 27 мая стало известно, что Осинькин покидает клуб, поскольку его истекающий контракт не будет продлён по решению сторон.

Специалист возглавлял «Крылья» с июля 2020 года, под его руководством самарцы стали победителями первенства ФНЛ в сезоне-2020/2021 и в том же сезоне вышли в финал Кубка России. В завершившемся сезоне-2024/2025 в активе «Крыльев Советов» 31 очко в 30 матчах РПЛ и 10-е итоговое место.

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