Джеффри Шлупп покидает «Кристал Пэлас»

Полузащитник Джеффри Шлупп уходит из «Кристал Пэлас». Об этом сообщается на официальном сайте команды из Лондона.

«Играть за этот клуб в течение восьми лет было невероятно. Я встретил замечательных людей — председателя правления, тренера, и всех работников, с которыми я за это время познакомился. Игра за «Кристал Пэлас» значила многое для меня. Большое спасибо этой команде, которая смогла добиться чего-то особенного.

У кого ни спроси про фанатов «Пэлас» — каждый знает ту атмосферу, которую они создают. Сколько раз они подталкивали нас вперёд, когда было непросто. Они — наш 12-й игрок, благодарю всех за поддержку.

Надеюсь, я заставил вас гордиться. Разумеется, мы ещё встретимся!» — приводит слова Шлуппа сайт «орлов».

В сезоне-2024/2025 команда выиграла Кубок Англии.