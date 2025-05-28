Жоржиньо попрощался с «Арсеналом», опубликовав пост в соцсетях

Опорный хавбек лондонского «Арсенала» и национальной команды Италии Жоржиньо в соцсетях опубликовал пост, адресованный болельщикам лондонской команды. Футболист покидает «канониров».

«Знаете, порой сезон — это история не только про футбол. Это про моменты. Про людей. Про то, чтобы становиться лучше. Это то, что заставляет чувствовать себя частью чего-то большего.

Когда я пришёл в «Арсенал», то прибыл не в обычный клуб. Я пришёл в семью, голодную до побед и очень целеустремлённую. Я отдавал всё, что мог — каждый день, в каждом матче. Не просто ради результата, а ради этой футболки. Ради этих болельщиков.

Начинал я в стартовом составе или в запасе — вы всегда проявляли свою любовь и поддержку. Такое нечасто встречается в футболе, это невозможно забыть. Теперь же пришло время прощаться. Или сказать «До свидания». Когда чувствуешь себя как дома, тяжело уйти. Но я ухожу с высоко поднятой головой и горячим сердцем.

Спасибо, «Арсенал», — написал Жоржиньо на своей странице.

Хавбек выступал за лондонцев с 2023 по 2025 год.