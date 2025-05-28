Мбаппе высказался о признании лучшим игроком «Реала» в сезоне-2024/2025

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о признании лучшим игроком команды в сезоне-2024/2025.

«Большое спасибо всем мадридцам за любовь и доверие с первого дня. Для меня большая честь жить этой мечтой каждый день. Хала Мадрид», — написал Мбаппе в социальной сети X (ранее Twitter), сопроводив пост эмодзи сердца.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Испании 26-летний Килиан Мбаппе провёл 34 матча, в которых отметился 31 забитым мячом и тремя голевыми передачами, став лучшим бомбардиром в лиге. Также на его счету 14 игр, семь голов и две результативные передачи в Лиге чемпионов. В Кубке Испании он сыграл четыре матча и забил два мяча.