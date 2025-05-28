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Килиан Мбаппе оценил свой первый сезон в «Реале»

Килиан Мбаппе оценил свой первый сезон в «Реале»
Килиан Мбаппе
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Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе оценил свой первый сезон в мадридской команде.

«Это был мой первый сезон в Испании. Это был новый опыт для меня – и как футболиста, и как человека. Я очень рад быть здесь, в «Реале». Мне пришлось адаптироваться к команде, к стране, к новому языку, новой культуре. Теперь я чувствую себя очень хорошо в клубе, команде, городе, стране – и это видно на поле», — приводит слова Мбаппе Mundo Deportivo.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Мбаппе провёл за «Реал» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 31 забитым мячом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 170 млн.

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