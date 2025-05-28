Рио Фердинанд после финала Лиги чемпионов покинет TNT Sports спустя 10 лет работы

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд объявил о своём уходе из TNT Sports, где он работал в течение 10 лет. Последним эфиром в студии телеканала станет финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» в субботу, 31 мая.

«Я принял трудное решение уйти из TNT Sports после финала Лиги чемпионов. После ухода из футбола для меня стало честью говорить о любимой игре на протяжении уже 10 лет, для любителей спорта, которые смотрят BT Sport и TNT Sports.

Хочу выразить признательность за огромную поддержку команде за кулисами, чья тяжёлая работа часто остаётся незамеченной, но была необходима для нашего успеха.

Я взволнован тем, что принесёт мне будущее, буду проводить больше времени с семьёй, сосредотачиваюсь на Rio Ferdinand Presents (футбольный подкаст Фердинанда. — Прим. «Чемпионата») и других деловых интересах. Надеюсь оставаться на связи со всеми вами в разных качествах. Ещё раз спасибо за всё», — написал Фердинанд в соцсети X (ранее Twitter).

Бывший защитник стал работать на телеканале в 2015 году. В последнее время Фердинанд нередко подвергался критике за предвзятые репортажи матчей с участием своей бывшей команды.