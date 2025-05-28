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Моуринью — об «Интере»: я не хотел, чтобы они выиграли требл, он мой

Моуринью — об «Интере»: я не хотел, чтобы они выиграли требл, он мой
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью, ранее являвшийся наставником «Интера», боялся, что миланский клуб выиграет требл без него.

«Я скажу ехидно, но очень честно: я волновался, что они могут выиграть требл, потому что я не хотел, чтобы они выиграли требл. Он – мой (смеётся)! Но теперь, когда они проиграли чемпионат и Кубок Италии, я бы хотел, чтобы они выиграли Лигу чемпионов.

Но, конечно, Луис Энрике проделывает потрясающую работу в Париже, он преобразил команду. Они потеряли своего главного игрока, но фантастически перестроились. Так что, если Луис выиграет, я также буду рад за него», – приводит слова Моуринью Sky Sports.

В финальном матче Лиги чемпионов «Интер» встретится с «ПСЖ». Матч состоится в субботу, 31 мая, в Мюнхене.

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