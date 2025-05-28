Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» и «Кристал Пэлас» хотят усилиться полузащитником «Ланса» — Footmercato

«Байер» и «Кристал Пэлас» хотят усилиться полузащитником «Ланса» — Footmercato
Комментарии

Полузащитник «Ланса» Анди Диуф привлёк внимание «Кристал Пэлас» и других команд. Об этом сообщает Footmercato.

Зимой лондонцы уже пытались подписать игрока, но французский коллектив ответил отказом. Летом «орлы» вновь попытаются приобрести футболиста молодёжной сборной Франции. «Кристал Пэлас» в сезоне-2024/2025 выиграл Кубок Англии, команда примет участие в следующем розыгрыше Лиги Европы. Согласно источнику, «Бетис» и «Байер» тоже следят за выступлениями француза.

Контракт Диуфа с «Лансом» рассчитан до лета 2028 года. В 37 матчах клубного сезона-2024/2025 Анди забил один гол и отдал две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в € 10 млн.

Материалы по теме
Официально
Джеффри Шлупп покидает «Кристал Пэлас»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android