«Байер» и «Кристал Пэлас» хотят усилиться полузащитником «Ланса» — Footmercato

Полузащитник «Ланса» Анди Диуф привлёк внимание «Кристал Пэлас» и других команд. Об этом сообщает Footmercato.

Зимой лондонцы уже пытались подписать игрока, но французский коллектив ответил отказом. Летом «орлы» вновь попытаются приобрести футболиста молодёжной сборной Франции. «Кристал Пэлас» в сезоне-2024/2025 выиграл Кубок Англии, команда примет участие в следующем розыгрыше Лиги Европы. Согласно источнику, «Бетис» и «Байер» тоже следят за выступлениями француза.

Контракт Диуфа с «Лансом» рассчитан до лета 2028 года. В 37 матчах клубного сезона-2024/2025 Анди забил один гол и отдал две голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в € 10 млн.