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«Лацио» хочет вернуть Сарри и уже ведёт с ним переговоры — Sky Italia

«Лацио» хочет вернуть Сарри и уже ведёт с ним переговоры — Sky Italia
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«Лацио» ищет замену главному тренеру Марко Барони и хочет вернуть Маурицио Сарри. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, римский клуб настаивает на возвращении Сарри и уже сделал предложение своему бывшему тренеру в размере € 2,8 млн за сезон до 2027 года. Утверждается, что переговоры между двумя сторонами активно ведутся и «Лацио» настаивает на завершении сделки.

66-летний Сарри возглавлял римский клуб с 2021 по 2024 год и с тех пор остаётся без работы. 12 марта 2024 года итальянский специалист покинул пост главного тренера клуба после четырёх поражений подряд (1:2 с «Удинезе», 0:3 с «Баварией», 0:1 с «Миланом» и 1:2 с «Фиорентиной»).

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