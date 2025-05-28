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«Байер» намерен подписать голкипера «Брентфорда» — Плеттенберг

«Байер» намерен подписать голкипера «Брентфорда» — Плеттенберг
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«Байер» хочет усилиться голкипером «Брентфорда» Марком Флеккеном. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Согласно источнику, «аспириновые» согласовали с футболистом контракт, рассчитанный до лета 2028 года. Предполагаемая стоимость трансфера оценивается в € 10-14 млн. Судьба сделки зависит от того, насколько быстро «пчёлы» найдут замену вратарю.

В 39 матчах клубного сезона-2024/2025 Флеккен пропустил 59 голов и восемь раз сыграл «всухую». Помимо этого, Марк выступает за сборную Нидерландов.

По итогам прошедшей кампании «Брентфорд» занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 56 очков.

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