«Ред Булл Зальцбург» усилился полузащитником «Баварии» Франсом Кретцигом

Полузащитник Франс Кретциг перешёл из «Баварии» в «Ред Булл Зальцбург».

Соглашение футболиста с австрийской командой рассчитано до 2028 года. По слухам, стоимость трансфера составила € 3,5 млн. Отмечается, что у мюнхенцев остаётся право обратного выкупа воспитанника. В сезоне-2024/2025 хавбек в рамках аренды выступал за «Штутгарт» и «Хайденхайм».

В 24 матчах прошедшего клубного сезона Кретциг забил один гол и отдал три голевые передачи.

По итогам сезона-2024/2025 «Ред Булл Зальцбург» занял второе место в турнирной таблице плей-офф чемпионата Австрии, заработав 38 очков. В Кубке страны «красные быки» дошли до 1/4 финала, а в Лиге чемпионов коллектив остановился на стадии основного этапа.