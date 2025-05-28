Альваро Арбелоа возглавил молодёжную команду «Реала»

Бывший защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа возглавил молодёжную команду «сливочных» «Кастилью». Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

42-летний испанец сменил на посту тренера молодёжки Рауля, который возглавлял команду с 2019 года. До этого Арбелоа работал в юношеских командах «Реала» разных возрастов. В 2023 году команда до 19 лет выиграла под его руководством Юношеский Кубок Испании.

Арбелоа выступал за «Реал» с 2009 по 2016 год, а в 2017-м завершил карьеру игрока. Испанский защитник выиграл с мадридским клубом девять трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов и одну в чемпионате Испании.