«Бетис» — «Челси»: Санчо отличился на 83-й минуте

В эти минуты проходит финал Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются испанский «Бетис» и английский «Челси». Игра проходит на стадионе «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве (Польша). В качестве главного арбитра встречи выступает Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина). Матч начался в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 3:1 в пользу «Челси».

На девятой минуте полузащитник «Бетиса» Эз Абде открыл счёт. Ответный мяч «Челси» на 65-й минуте забил хавбек Энцо Фернандес. На 71-й минуте нападающий Николас Джексон вывел «синих» вперёд. На 83-й минуте отличился форвард Джейдон Санчо — 3:1.

На стадии полуфинала зелёно-белые прошли «Фиорентину», обыграв итальянскую команду со счётом 4:3 по итогам двух матчей. На аналогичной стадии лондонский клуб победил «Юргорден» со счётом 5:1 по результатам двух встреч.