«Челси» одержал волевую победу над «Бетисом» в финале Лиги конференций
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Завершился финал Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались испанский «Бетис» и английский «Челси». Команды играли на стадионе «Тарчиньски Арена» во Вроцлаве (Польша). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина). «Челси» одержал победу со счётом 4:1.
Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9' 1:1 Фернандес – 65' 1:2 Джексон – 70' 1:3 Санчо – 83' 1:4 Кайседо – 90+1'
На девятой минуте полузащитник «Бетиса» Эз Абде открыл счёт. Ответный мяч «Челси» на 65-й минуте забил хавбек Энцо Фернандес. На 71-й минуте нападающий Николас Джексон вывел «синих» вперёд. На 83-й минуте отличился форвард Джейдон Санчо. Окончательный результат в игре на 90+1-й минуте установил полузащитник Мойсес Кайседо — 4:1.
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