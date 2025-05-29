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Стало известно, какие условия «Милан» предложил Массимилиано Аллегри

Стало известно, какие условия «Милан» предложил Массимилиано Аллегри
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«Милан» близок к достижению устной договорённости с Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, клуб предложил тренеру контракт на два года. Его зарплата может составить € 5 млн за сезон, также предусмотрены бонусные выплаты. Отмечается, что «Милан» ожидает, что Аллегри даст согласие в ближайшие дни.

На счету Аллегри 14 трофеев — шесть чемпионств Италии (пять — с «Юве» и одно — с «Миланом»), пять Кубков Италии с туринцами и три национальных Суперкубка (два — с «Ювентусом», один — с «Миланом»). Во главе «Ювентуса» специалист дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

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