«Челси» — первый клуб, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций

«Челси» переиграл «Бетис» в финальном матче Лиги конференций со счётом 4:1. Лондонский клуб отметился уникальным достижением: на протяжении своей истории «синие» выигрывали Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, теперь же в активе команды есть и трофей Лиги конференций.

Лондонцы дважды выиграли Лигу чемпионов (в 2012 и 2021 годах), дважды побеждали в Лиге Европы (в 2013 и 2019 годах), добивались успеха в Лиге конференций (в 2025-м), брали Кубок обладателей кубков (в 1971 и 1998 годах), Суперкубок УЕФА (в 1998 и 2021 годах), а также становились победителями клубного чемпионата мира в 2021 году.