«Челси» — первый клуб, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
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«Челси» переиграл «Бетис» в финальном матче Лиги конференций со счётом 4:1. Лондонский клуб отметился уникальным достижением: на протяжении своей истории «синие» выигрывали Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, теперь же в активе команды есть и трофей Лиги конференций.
Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9' 1:1 Фернандес – 65' 1:2 Джексон – 70' 1:3 Санчо – 83' 1:4 Кайседо – 90+1'
Лондонцы дважды выиграли Лигу чемпионов (в 2012 и 2021 годах), дважды побеждали в Лиге Европы (в 2013 и 2019 годах), добивались успеха в Лиге конференций (в 2025-м), брали Кубок обладателей кубков (в 1971 и 1998 годах), Суперкубок УЕФА (в 1998 и 2021 годах), а также становились победителями клубного чемпионата мира в 2021 году.
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