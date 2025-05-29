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Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Челси» — первый клуб, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций

«Челси» — первый клуб, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
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«Челси» переиграл «Бетис» в финальном матче Лиги конференций со счётом 4:1. Лондонский клуб отметился уникальным достижением: на протяжении своей истории «синие» выигрывали Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, теперь же в активе команды есть и трофей Лиги конференций.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9'     1:1 Фернандес – 65'     1:2 Джексон – 70'     1:3 Санчо – 83'     1:4 Кайседо – 90+1'    

Лондонцы дважды выиграли Лигу чемпионов (в 2012 и 2021 годах), дважды побеждали в Лиге Европы (в 2013 и 2019 годах), добивались успеха в Лиге конференций (в 2025-м), брали Кубок обладателей кубков (в 1971 и 1998 годах), Суперкубок УЕФА (в 1998 и 2021 годах), а также становились победителями клубного чемпионата мира в 2021 году.

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