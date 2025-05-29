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Реал Бетис — Челси. Прямая трансляция
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Испанские клубы не выиграли ни одного еврокубкового турнира впервые с сезона-2018/2019

Испанские клубы не выиграли ни одного еврокубкового турнира впервые с сезона-2018/2019
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В среду, 28 мая, «Бетис» разгромно проиграл английскому «Челси» (1:4) в финале Лиги конференций УЕФА. Таким образом, впервые с сезона-2018/2019 испанские клубы не выиграли ни одного еврокубкового турнира.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9'     1:1 Фернандес – 65'     1:2 Джексон – 70'     1:3 Санчо – 83'     1:4 Кайседо – 90+1'    

На девятой минуте полузащитник «Бетиса» Эз Абде открыл счёт. Ответный мяч «Челси» на 65-й минуте забил хавбек Энцо Фернандес. На 71-й минуте нападающий Николас Джексон вывел «синих» вперёд. На 83-й минуте отличился форвард Джейдон Санчо. Окончательный результат в игре на 90+1-й минуте установил полузащитник Мойсес Кайседо — 4:1.

В последний раз испанские команды завершали сезон без побед в еврокубковых турнирах в 2019 году. В 2020-м Лигу Европы выиграла «Севилья», в 2021-м – «Вильярреал», в 2023-м – снова «Севилья». Мадридский «Реал» победил в Лиге чемпионов в 2022 и 2024 годах.

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