Испанские клубы не выиграли ни одного еврокубкового турнира впервые с сезона-2018/2019

В среду, 28 мая, «Бетис» разгромно проиграл английскому «Челси» (1:4) в финале Лиги конференций УЕФА. Таким образом, впервые с сезона-2018/2019 испанские клубы не выиграли ни одного еврокубкового турнира.

На девятой минуте полузащитник «Бетиса» Эз Абде открыл счёт. Ответный мяч «Челси» на 65-й минуте забил хавбек Энцо Фернандес. На 71-й минуте нападающий Николас Джексон вывел «синих» вперёд. На 83-й минуте отличился форвард Джейдон Санчо. Окончательный результат в игре на 90+1-й минуте установил полузащитник Мойсес Кайседо — 4:1.

В последний раз испанские команды завершали сезон без побед в еврокубковых турнирах в 2019 году. В 2020-м Лигу Европы выиграла «Севилья», в 2021-м – «Вильярреал», в 2023-м – снова «Севилья». Мадридский «Реал» победил в Лиге чемпионов в 2022 и 2024 годах.