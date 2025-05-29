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Николай Комличенко согласовал трёхлетний контракт с «Локомотивом»

Николай Комличенко согласовал трёхлетний контракт с «Локомотивом»
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Николай Комличенко согласовал трёхлетний контракт с «Локомотивом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сумма трансфера составит € 2,8 млн. Комличенко до последнего выбирал между «Локомотивом» и «Спартаком», который предлагал контракт по формуле 2+1. В пользу «Локомотива» сыграла большая заинтересованность клуба, российский костяк и возможное появление в клубе игроков «Ростова».

В 36 матчах клубного сезона-2024/2025 футболист забил девять голов и отдал пять результативных передач. За команду из Ростова-на-Дону игрок выступает с кампании-2021/2022. Комличенко является воспитанником краснодарского футбола.

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