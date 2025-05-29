«Локомотив» отклонил первое предложение «Црвены Звезды» по Тикнизяну

«Локомотив» отклонил первое предложение «Црвены Звезды» по трансферу защитника Наира Тикнизяна. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сербский клуб предложил около € 2 млн с учётом бонусов. Это не устроило российский клуб. Переговоры продолжаются.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и четыре результативные передачи.

В минувшем сезоне чемпионата России «Локомотив» финишировал на шестом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 53 очка.