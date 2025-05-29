Видеообзор разгрома «Бетиса» от «Челси» в финале Лиги конференций

Лондонский «Челси» стал победителем Лиги конференций сезона-2024-2025. В финальном матче, который прошёл 28 мая в польском Вроцлаве, английский клуб оформил волевую разгромную победу над испанским «Бетисом» со счётом 4:1.
На девятой минуте первый гол в этой встрече забил полузащитник севильцев Эз Абде. В заключительные полчаса матча «Челси» ответил на это четырьмя забитыми мячами — отличились полузащитник Энцо Фернандес на 65-й минуте, нападающий Николас Джексон на 70-й минуте, вингер Джейдон Санчо на 83-й минуте и опорный хавбек Мойсес Кайседо на 90+1-й минуте.
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Ранее лондонский «Тоттенхэм» стал победителем Лиги Европы сезона-2024/2025, со счётом 1:0 обыграв в финале «Манчестер Юнайтед».
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