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Видеообзор разгрома «Бетиса» от «Челси» в финале Лиги конференций

Видеообзор разгрома «Бетиса» от «Челси» в финале Лиги конференций
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Лондонский «Челси» стал победителем Лиги конференций сезона-2024-2025. В финальном матче, который прошёл 28 мая в польском Вроцлаве, английский клуб оформил волевую разгромную победу над испанским «Бетисом» со счётом 4:1.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9'     1:1 Фернандес – 65'     1:2 Джексон – 70'     1:3 Санчо – 83'     1:4 Кайседо – 90+1'    

На девятой минуте первый гол в этой встрече забил полузащитник севильцев Эз Абде. В заключительные полчаса матча «Челси» ответил на это четырьмя забитыми мячами — отличились полузащитник Энцо Фернандес на 65-й минуте, нападающий Николас Джексон на 70-й минуте, вингер Джейдон Санчо на 83-й минуте и опорный хавбек Мойсес Кайседо на 90+1-й минуте.

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ранее лондонский «Тоттенхэм» стал победителем Лиги Европы сезона-2024/2025, со счётом 1:0 обыграв в финале «Манчестер Юнайтед».

Турнирная сетка Лиги конференций
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