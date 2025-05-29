Защитник «Бетиса» прокомментировал крупное поражение от «Челси» в финале Лиги конференций

Защитник «Бетиса» Ромен Перро высказался по итогам финального матча Лиги конференций с лондонским «Челси», в котором севильцы крупно уступили со счётом 1:4.

«Мы понимали, что у них завидная глубина состава. Когда они сделали замены, всё для нас усложнилось. Мы отдали все силы, но этого не хватило. Нам нечего стыдиться, ведь позади хороший сезон. А в следующем сезоне сыграем в Лиге Европы и будем творить новые большие свершения», — приводит слова Перро официальный сайт УЕФА.

На девятой минуте матча «Бетис» — «Челси» счёт открыл полузащитник испанского клуба Эз Абде. В заключительные 30 минут игры «Челси» ответил на это четырьмя забитыми мячами.