Защитник «Бетиса» прокомментировал крупное поражение от «Челси» в финале Лиги конференций
Поделиться
Защитник «Бетиса» Ромен Перро высказался по итогам финального матча Лиги конференций с лондонским «Челси», в котором севильцы крупно уступили со счётом 1:4.
Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9' 1:1 Фернандес – 65' 1:2 Джексон – 70' 1:3 Санчо – 83' 1:4 Кайседо – 90+1'
«Мы понимали, что у них завидная глубина состава. Когда они сделали замены, всё для нас усложнилось. Мы отдали все силы, но этого не хватило. Нам нечего стыдиться, ведь позади хороший сезон. А в следующем сезоне сыграем в Лиге Европы и будем творить новые большие свершения», — приводит слова Перро официальный сайт УЕФА.
На девятой минуте матча «Бетис» — «Челси» счёт открыл полузащитник испанского клуба Эз Абде. В заключительные 30 минут игры «Челси» ответил на это четырьмя забитыми мячами.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 мая 2025
-
02:27
-
02:22
-
01:58
-
01:54
-
01:45
-
01:32
-
01:10
-
00:41
-
00:33
-
00:19
-
00:18
- 28 мая 2025
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:33
-
23:32
-
23:25
-
23:03
-
22:56
-
22:41
-
22:18
-
22:13
-
22:00
-
21:57
-
21:54
-
21:42
-
21:33
-
21:27
-
21:14Джеффри Шлупп покидает «Кристал Пэлас» Официально
-
21:09
-
21:03
-
21:02
-
21:00
-
20:53
-
20:45