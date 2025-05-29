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Мануэль Пеллегрини высказался о разгроме «Бетиса» от «Челси» в финале Лиги конференций

Мануэль Пеллегрини высказался о разгроме «Бетиса» от «Челси» в финале Лиги конференций
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Главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал крупное поражение своей команды от лондонского «Челси» в финале Лиги конференций.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9'     1:1 Фернандес – 65'     1:2 Джексон – 70'     1:3 Санчо – 83'     1:4 Кайседо – 90+1'    

«Мы все в курсе того, что у них за команда. Наши две замены произошли из-за травм. Мы удачно обостряли игру на левом фланге, откуда и забили гол. Но из-за травм не смогли продолжать играть в том же духе. Будем работать с тем, что у нас есть, и постараемся сыграть ещё лучше в следующем сезоне», — приводит слова Пеллегрини официальный сайт УЕФА.

На девятой минуте матча «Бетис» — «Челси» счёт открыл полузащитник испанского клуба Эз Абде. В заключительные 30 минут игры «Челси» ответил на это четырьмя забитыми мячами.

Турнирная сетка Лиги конференций
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