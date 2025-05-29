Мануэль Пеллегрини высказался о разгроме «Бетиса» от «Челси» в финале Лиги конференций

Главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини прокомментировал крупное поражение своей команды от лондонского «Челси» в финале Лиги конференций.

«Мы все в курсе того, что у них за команда. Наши две замены произошли из-за травм. Мы удачно обостряли игру на левом фланге, откуда и забили гол. Но из-за травм не смогли продолжать играть в том же духе. Будем работать с тем, что у нас есть, и постараемся сыграть ещё лучше в следующем сезоне», — приводит слова Пеллегрини официальный сайт УЕФА.

На девятой минуте матча «Бетис» — «Челси» счёт открыл полузащитник испанского клуба Эз Абде. В заключительные 30 минут игры «Челси» ответил на это четырьмя забитыми мячами.