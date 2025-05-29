«Ужасно это осознавать. Капитан «Челси» — о решении тренера по составу на финал ЛК

Капитан «Челси» Рис Джеймс отреагировал на решение тренера Энцо Марески не выпускать его в стартовом составе на финальный матч Лиги конференций с «Бетисом» (4:1). Джеймс начал матч на скамейке запасных и вышел на поле после перерыва.

«Конечно, ужасно осознавать, что ты не будешь в стартовом составе в финале. Я хочу играть в каждой игре, но это было решение тренера. Как только он принял решение, мне пришлось двигаться дальше, принять его и быть готовым, когда я понадобится», — приводит слова Джеймса BBC.

Ранее сообщалось, что «Челси» стал первым клубом, выигравшим Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.