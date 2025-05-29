«Ужасно это осознавать. Капитан «Челси» — о решении тренера по составу на финал ЛК
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Капитан «Челси» Рис Джеймс отреагировал на решение тренера Энцо Марески не выпускать его в стартовом составе на финальный матч Лиги конференций с «Бетисом» (4:1). Джеймс начал матч на скамейке запасных и вышел на поле после перерыва.
Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9' 1:1 Фернандес – 65' 1:2 Джексон – 70' 1:3 Санчо – 83' 1:4 Кайседо – 90+1'
«Конечно, ужасно осознавать, что ты не будешь в стартовом составе в финале. Я хочу играть в каждой игре, но это было решение тренера. Как только он принял решение, мне пришлось двигаться дальше, принять его и быть готовым, когда я понадобится», — приводит слова Джеймса BBC.
Ранее сообщалось, что «Челси» стал первым клубом, выигравшим Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.
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