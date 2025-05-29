Испанский клуб проиграл команде из другой страны финал еврокубка впервые с 2001 года

Клуб из Испании впервые проиграл финал еврокубка команде из другой страны за последние 24 года. Поражение «Бетиса» от «Челси» в финале Лиги конференций (1:4) прервало победную серию из 23 успешных еврофиналов с участием испанских клубов.

Предыдущее поражение датировано маем 2001 года, когда «Валенсия» в финале Лиги чемпионов уступила в серии пенальти «Баварии» (1:1, пен. 4:5). После этого испанские клубы выиграли 23 еврокубковых финала подряд, включая четыре финала, в которых Испанию представляли оба соперника.

11 раз в ходе этой серии испанские клубы выиграли Лигу чемпионов, 12 раз — Лигу Европы / Кубок УЕФА.