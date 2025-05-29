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Испанский клуб проиграл команде из другой страны финал еврокубка впервые с 2001 года

Испанский клуб проиграл команде из другой страны финал еврокубка впервые с 2001 года
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Клуб из Испании впервые проиграл финал еврокубка команде из другой страны за последние 24 года. Поражение «Бетиса» от «Челси» в финале Лиги конференций (1:4) прервало победную серию из 23 успешных еврофиналов с участием испанских клубов.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9'     1:1 Фернандес – 65'     1:2 Джексон – 70'     1:3 Санчо – 83'     1:4 Кайседо – 90+1'    

Предыдущее поражение датировано маем 2001 года, когда «Валенсия» в финале Лиги чемпионов уступила в серии пенальти «Баварии» (1:1, пен. 4:5). После этого испанские клубы выиграли 23 еврокубковых финала подряд, включая четыре финала, в которых Испанию представляли оба соперника.

11 раз в ходе этой серии испанские клубы выиграли Лигу чемпионов, 12 раз — Лигу Европы / Кубок УЕФА.

Турнирная сетка Лиги конференций
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