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Источник: «Спартак» интересуется уругвайским защитником, которого хотел купить «Зенит»

Источник: «Спартак» интересуется уругвайским защитником, которого хотел купить «Зенит»
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«Спартак» проявляет интерес к уругвайскому защитнику «Расинга» Гастону Мартирену, сообщает журналист Герман Гарсия Грова на личной странице в социальной сети X.

По данным источника, «Спартак» готов заплатить за футболиста € 10 млн. Отмечается, что Расинг уже начал искать замену футболисту.

Ранее интерес к футболисту проявлял «Зенит», однако зимой клуб не смог договориться с «Рисингом» и вышел из переговоров.

Мартинера выступает за «Расинг» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и пять результативных передач.

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