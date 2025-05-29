Комментатор Okko Борисов: финал ЛК вчистую проиграл, а потом вчистую выиграл Мареска

Комментатор Okko Артём Борисов высказался о финальном матче Лиги конференций между английским «Челси» и испанским «Бетисом» (4:1).

«Этот финал вчистую проиграл, а потом вчистую выиграл Мареска. «Бетис» был ровно таким, каким мог быть, а «Челси» носило по всей амплитуде, и это прекрасный сюжет, в этом можно охотно искать и находить подтверждение класса, но не бывает класса с таким проваленным стартовым планом. То есть бывает, конечно, но Мареска — не Анчелотти, Мареска любит и лелеет свой стартовый план. И вот первая большая победа пришла к нему потому, что в момент, когда соперник ослаб, лидеры «Челси» решили два эпизода.

В этом огромная заслуга тренера, но что дальше? Мареска может сделать кучу правильных и неправильных выводов из этого финала. «Челси» вроде как собирается выигрывать что-то покруче Лиги конференций и пародировать амбициозную наглость эпохи Абрамовича? Тогда выводы должны быть только правильными», — сказал Борисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На девятой минуте матча «Бетис» — «Челси» счёт открыл полузащитник испанского клуба Эз Абде. В заключительные полчаса матча «Челси» ответил на это четырьмя забитыми мячами — отличились полузащитник Энцо Фернандес на 65-й минуте, нападающий Николас Джексон на 70-й минуте, вингер Джейдон Санчо на 83-й минуте и опорный хавбек Мойсес Кайседо на 90+1-й минуте.