Тренер «Челси» прокомментировал победу команды в финале Лиги конференций

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу команды в финале Лиги конференций с «Бетисом» (4:1).

«Я очень горд и счастлив по многим причинам. Лично мне приятно, но и болельщики это заслужили — они ждали этого несколько лет, так что победа для них.

Клуб вложил много денег за последние два-три года, и теперь все ждут результатов. Надеюсь, это станет отправной точкой. С сегодняшнего дня, с этого сезона мы начнём строить что-то важное.

Я очень счастлив. В первом тайме был немного разочарован — считаю, что мы неправильно подошли к игре. Также, как мне кажется, команда слишком расслабилась после победы в матче с «Ноттингем Форест» — весь сезон ждали выхода в Лигу чемпионов, и когда он случился, наступила эмоциональная разрядка. Поэтому в первом тайме мы немного страдали, но во втором тайме стали играть гораздо лучше — и теперь мы очень довольны», — приводит слова Марески BBC.

По итогам сезона АПЛ «Челси» занял четвёртое место в турнирной таблице и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.