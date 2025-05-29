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Тренер «Челси» прокомментировал победу команды в финале Лиги конференций

Тренер «Челси» прокомментировал победу команды в финале Лиги конференций
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу команды в финале Лиги конференций с «Бетисом» (4:1).

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9'     1:1 Фернандес – 65'     1:2 Джексон – 70'     1:3 Санчо – 83'     1:4 Кайседо – 90+1'    

«Я очень горд и счастлив по многим причинам. Лично мне приятно, но и болельщики это заслужили — они ждали этого несколько лет, так что победа для них.

Клуб вложил много денег за последние два-три года, и теперь все ждут результатов. Надеюсь, это станет отправной точкой. С сегодняшнего дня, с этого сезона мы начнём строить что-то важное.
Я очень счастлив. В первом тайме был немного разочарован — считаю, что мы неправильно подошли к игре. Также, как мне кажется, команда слишком расслабилась после победы в матче с «Ноттингем Форест» — весь сезон ждали выхода в Лигу чемпионов, и когда он случился, наступила эмоциональная разрядка. Поэтому в первом тайме мы немного страдали, но во втором тайме стали играть гораздо лучше — и теперь мы очень довольны», — приводит слова Марески BBC.

По итогам сезона АПЛ «Челси» занял четвёртое место в турнирной таблице и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

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