Пеллегрини объяснил, почему «Бетис» пропустил от «Челси» 4 гола во втором тайме финала ЛК

Главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини ответил на вопрос о неудачном втором тайме своей команды в финальном матче Лиги конференций с лондонским «Челси» (1:4). Выиграв первый тайм со счётом 1:0, во втором клуб из Севильи пропустил четыре гола, начиная с 65-й минуты.

«Что случилось во втором тайме? Первый тайм мы отыграли отлично, забили гол, создали ещё ряд моментов. Но во втором тайме свою лепту внесли травмы. Например, в случае с Абде. Мы больше не могли тревожить «Челси» так, как делали раньше. А они начали всерьёз тревожить нас», — приводит слова Пеллегрини официальный сайт УЕФА.

Полузащитник Эз Абде стал автором единственного гола «Бетиса» на девятой минуте. На 53-й минуте при счёте 1:0 футболист был заменён.