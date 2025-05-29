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Пеллегрини объяснил, почему «Бетис» пропустил от «Челси» 4 гола во втором тайме финала ЛК

Пеллегрини объяснил, почему «Бетис» пропустил от «Челси» 4 гола во втором тайме финала ЛК
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Главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини ответил на вопрос о неудачном втором тайме своей команды в финальном матче Лиги конференций с лондонским «Челси» (1:4). Выиграв первый тайм со счётом 1:0, во втором клуб из Севильи пропустил четыре гола, начиная с 65-й минуты.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9'     1:1 Фернандес – 65'     1:2 Джексон – 70'     1:3 Санчо – 83'     1:4 Кайседо – 90+1'    

«Что случилось во втором тайме? Первый тайм мы отыграли отлично, забили гол, создали ещё ряд моментов. Но во втором тайме свою лепту внесли травмы. Например, в случае с Абде. Мы больше не могли тревожить «Челси» так, как делали раньше. А они начали всерьёз тревожить нас», — приводит слова Пеллегрини официальный сайт УЕФА.

Полузащитник Эз Абде стал автором единственного гола «Бетиса» на девятой минуте. На 53-й минуте при счёте 1:0 футболист был заменён.

Турнирная сетка Лиги конференций
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