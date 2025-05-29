Алексей Миранчук забил второй гол в нынешнем сезоне МЛС
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Российский полузащитник Алексей Миранчук забил второй гол в нынешнем сезоне МЛС. Футболисту удалось отличиться в матче с «Орландо Сити», который проходит в эти минуты.
США — Major League Soccer . МЛС
29 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
2-й тайм
1 : 2
Орландо Сити
Орландо
0:1 Араухо – 4' 1:1 Миранчук – 19' 1:2 Энрике – 32'
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. Миранчук забил гол на 19-й минуте.
Первый свой гол Миранчук забил 30 марта в матче с «Нью-Йорк Сити» (4:1). Также в нынешнем сезоне на счету Миранчука две результативные передачи.
Миранчук выступает за «Атланту» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн.
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