Российский полузащитник Алексей Миранчук забил второй гол в нынешнем сезоне МЛС. Футболисту удалось отличиться в матче с «Орландо Сити», который проходит в эти минуты.

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. Миранчук забил гол на 19-й минуте.

Первый свой гол Миранчук забил 30 марта в матче с «Нью-Йорк Сити» (4:1). Также в нынешнем сезоне на счету Миранчука две результативные передачи.

Миранчук выступает за «Атланту» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн.