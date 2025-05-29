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Шпинёв рассказал о ходе неудачных переговоров со «Спартаком» по продлению контракта Джикии

Шпинёв рассказал о ходе неудачных переговоров со «Спартаком» по продлению контракта Джикии
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Футбольный агент Вадим Шпинёв, представлявший интересы экс-защитника и экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, как в сезоне-2023/2024 протекали переговоры о возможном продлении истекающего контракта между футболистом и красно-белыми.

«На первой встрече осенью 2023 года Малышев (генеральный директор «Спартака». — Прим. «Чемпионата») сказал: «Мы готовы продлить контракт с Георгием на ваших условиях хоть сейчас. Но давайте немного подождём, пусть результаты устаканятся». Я вышел из переговорной офиса «Спартака» с удивлением: «Неужели есть такие добрые и порядочные люди?» Я был уверен, что всё будет хорошо. Но зимой риторика «Спартака» вдруг сменилась: конфликт Георгия и Абаскаля стал видим глазу, и Малышев начал предлагать нам аренду — чтобы Георгий не сидел всю весну на лавке.

Почему отказались? Георгий не захотел уходить из клуба, который полюбил всей душой. Он принял решение остаться, чтобы выгрызть место в основе. Но мы получили то, что получили. Всё, о чем мы говорили на встрече, умножилось на ноль. Я понимаю: «Лукойл» — огромная компания со сложной структурой. Кто для них Вадим Шпинёв?» — приводит слова Шпинёва Sport24.

31-летний центральный защитник «Химок» Георгий Джикия летом 2024 года покинул в связи с истечением срока действия контракта московский «Спартак», в котором выступал с января 2017 года и несколько лет был капитаном команды. Одной из причин ухода стали разногласия с главным тренером красно-белых на протяжении большей части сезона-2023/2024 испанцем Гильермо Абаскалем, при котором Джикия утратил место в основном составе.

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