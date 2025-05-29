«Челси» установил рекорд Лиги конференций по забитым голам
Поделиться
«Челси» забил 42 гола и установил рекорд Лиги конференций. Ранее самым результативным клубом турнира была «Фиорентина», которая забила 37 голов в розыгрыше-2022/2023, сообщает официальный сайт УЕФА.
Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9' 1:1 Фернандес – 65' 1:2 Джексон – 70' 1:3 Санчо – 83' 1:4 Кайседо – 90+1'
«Челси» в финальном матче турнира Лиги конференций сезона-2024/2025 разгромил «Бетис» со счётом 4:1.
Ранее сообщалось, что «Челси» стал первым клубом, выигравшим Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.
Также «Челси» стал первым клубом, выигравшим все пять главных клубных турниров УЕФА (дважды — Кубок чемпионов/Лигу чемпионов, дважды — Кубок УЕФА/Лигу Европы, дважды — Кубок кубков, дважды — Суперкубок УЕФА, а теперь и Лигу конференций).
Материалы по теме
Комментарии
- 29 мая 2025
-
03:58
-
03:57
-
03:11
-
02:57
-
02:40
-
02:39
-
02:27
-
02:22
-
01:58
-
01:54
-
01:45
-
01:32
-
01:10
-
00:41
-
00:33
-
00:19
-
00:18
- 28 мая 2025
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:33
-
23:32
-
23:25
-
23:03
-
22:56
-
22:41
-
22:18
-
22:13
-
22:00
-
21:57
-
21:54
-
21:42
-
21:33
-
21:27
-
21:14Джеффри Шлупп покидает «Кристал Пэлас» Официально