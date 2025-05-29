«Челси» установил рекорд Лиги конференций по забитым голам

«Челси» забил 42 гола и установил рекорд Лиги конференций. Ранее самым результативным клубом турнира была «Фиорентина», которая забила 37 голов в розыгрыше-2022/2023, сообщает официальный сайт УЕФА.

«Челси» в финальном матче турнира Лиги конференций сезона-2024/2025 разгромил «Бетис» со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что «Челси» стал первым клубом, выигравшим Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Также «Челси» стал первым клубом, выигравшим все пять главных клубных турниров УЕФА (дважды — Кубок чемпионов/Лигу чемпионов, дважды — Кубок УЕФА/Лигу Европы, дважды — Кубок кубков, дважды — Суперкубок УЕФА, а теперь и Лигу конференций).