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«Челси» установил рекорд Лиги конференций по забитым голам

«Челси» установил рекорд Лиги конференций по забитым голам
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«Челси» забил 42 гола и установил рекорд Лиги конференций. Ранее самым результативным клубом турнира была «Фиорентина», которая забила 37 голов в розыгрыше-2022/2023, сообщает официальный сайт УЕФА.

Лига конференций . Финал
28 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
1:0 Абде – 9'     1:1 Фернандес – 65'     1:2 Джексон – 70'     1:3 Санчо – 83'     1:4 Кайседо – 90+1'    

«Челси» в финальном матче турнира Лиги конференций сезона-2024/2025 разгромил «Бетис» со счётом 4:1.
Ранее сообщалось, что «Челси» стал первым клубом, выигравшим Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Также «Челси» стал первым клубом, выигравшим все пять главных клубных турниров УЕФА (дважды — Кубок чемпионов/Лигу чемпионов, дважды — Кубок УЕФА/Лигу Европы, дважды — Кубок кубков, дважды — Суперкубок УЕФА, а теперь и Лигу конференций).

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